В Україні хочуть конфісковувати "неефективні" землі для передачі ветеранам — Finance.ua

В Україні хочуть конфісковувати "неефективні" землі для передачі ветеранам
В Україні народні депутати планують оновити правила землекористування. Це дозволило б вивільнити земельні ділянки, зокрема, для передачі учасникам бойових дій.
Про це повідомляє портал Novyny.Live з посиланням на законопроєкт № 9086, який внесли у парламент.
Як зазначається у пояснювальній записці, метою даного проєкту закону є запровадження механізму вилучення земельних ділянок у державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Йдеться про ті, які були отримані у постійне користування, однак їх не використовують за цільовим призначенням чи неефективно.
«Проєкт Закону розроблено для підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності», — пояснюють автори ініціативи.
Для того, щоб забрати землю, достатньо упродовж одного року не використовувати її за призначенням.
Такі землі пропонують передавати для:
- облаштування нових спортивно-оздоровчих парків;
- реабілітаційних центрів (для реабілітації та відновлення учасників бойових дій);
- для розширення можливостей для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).
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