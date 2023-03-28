В Україні хочуть конфісковувати "неефективні" землі для передачі ветеранам — Finance.ua

В Україні хочуть конфісковувати "неефективні" землі для передачі ветеранам Сьогодні 06:46 — Аграрний ринок

В Україні хочуть конфісковувати "неефективні" землі для передачі ветеранам

В Україні народні депутати планують оновити правила землекористування. Це дозволило б вивільнити земельні ділянки, зокрема, для передачі учасникам бойових дій.

Про це повідомляє портал Novyny.Live з посиланням на законопроєкт № 9086 , який внесли у парламент.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою даного проєкту закону є запровадження механізму вилучення земельних ділянок у державних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій. Йдеться про ті, які були отримані у постійне користування, однак їх не використовують за цільовим призначенням чи неефективно.

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«Проєкт Закону розроблено для підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності», — пояснюють автори ініціативи.

Для того, щоб забрати землю, достатньо упродовж одного року не використовувати її за призначенням.

Такі землі пропонують передавати для:

облаштування нових спортивно-оздоровчих парків;

реабілітаційних центрів (для реабілітації та відновлення учасників бойових дій);

для розширення можливостей для виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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