В Україні з’явився план розмінування полів для сівби — Finance.ua

В Україні з’явився план розмінування полів для сівби Сьогодні 21:34 — Аграрний ринок

У понеділок за підсумками засідання Національного органу з питань протимінної діяльності було затверджено план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для сівби.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Так, було доведено спрощений порядок отримання дозволу для операторів протимінної діяльності на виконання вибухових робіт у ході розмінування, а також використання вибухових матеріалів, на період дії воєнного стану.

Крім того, учасники засідання опрацювали процедури для визнання іноземних документів із кваліфікації фахівців з розмінування та їх відповідність українським вимогам.

Передусім обстеження та розмінування здійснюватимуть в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення полів — найбільш економічно обґрунтованим.

За попередніми оцінками, в дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.