В Латвії почала діяти заборона на перебування автівок з білоруськими номерами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Латвії почала діяти заборона на перебування автівок з білоруськими номерами

Світ
10
В Латвії з 1 листопада почала діяти заборона на перебування на території країни транспортних засобів, зареєстрованих у білорусі.
Про це повідомляє Delfi.
Згідно з поправками, ухваленими восени 2024 року, зареєстровані транспортні засоби, які перебували на території Латвії, потрібно було або вивезти, або зареєструвати для участі в дорожньому русі латвійськими дорогами до 31 жовтня поточного року.
Читайте також
Після встановленого терміну білоруські автомобілі зможуть в’їхати в Латвію тільки один раз для транзитного перетину території країни, заздалегідь подавши заявку.
Законопроєкт не стосується осіб з обмеженою рухливістю, які керують належними їм автомобілями, зареєстрованими в білорусі, і в’їжджають до Латвії з метою відвідати родичів.
Крім того, за рекомендацією Міністерства закордонних справ автівки з білоруськими номерами зможуть в’їхати до Латвії в особливих випадках, пов’язаних із безпекою. У таких випадках особам необхідно буде отримати дозвіл від Служби фінансової розвідки для в’їзду на територію Латвії.
Читайте також
Також Сейм дозволив громадянам білорусі, які отримали в Латвії статус біженця або альтернативний статус, реєструвати в країні свої транспортні засоби терміном до трьох років.
У разі недотримання нових правил транспортний засіб можуть конфіскувати на користь України.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.