Латвія заборонила використовувати російську мову в банкоматах — Finance.ua
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Латвія заборонила використовувати російську мову в банкоматах

Світ
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Латвія заборонила використовувати російську мову в банкоматах
Латвія заборонила використовувати російську мову в банкоматах
Сейм Латвії у четвер ухвалив в остаточному читанні поправки до Закону про кредитні установи, що передбачають заборону на використання у банкоматах латвійських комерційних банків російської мови.
Про це повідомляє Delfi.
Надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою. Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів ЄС та Організації економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) або країн-кандидатів.
Ці поправки, як стверджується, забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.
Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.
23% повсякденних платежів — готівка. Має бути забезпечена можливість зняти гроші.
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У Латвії безготівкові розрахунки дедалі більше використовуються як основний спосіб платежів. Однак, незважаючи на зростання безготівкових розрахунків, готівка залишається актуальною. Згідно із даними опитування Банку Латвії «Платіжний радар», у лютому 2024 року готівкові платежі становили у середньому 23% від повсякденних платежів.
Міністерство фінансів пояснює, що значення доступності готівки зростає у ситуаціях, коли платіжні системи недоступні, але водночас інфраструктура для зняття готівки значно скорочується. В останні роки в країні суттєво зменшилася кількість філій кредитних установ та розрахункових центрів, де можна отримати готівку.
За матеріалами:
Укрінформ
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