В Італії за 3 хвилини викрали картини Ренуара, Сезанна та Матісса на 9 млн євро (відео) Сьогодні 18:15 — Світ

В ніч на 23 березня у місті Мам’яно-ді-Траверсетоло в Італії з фонду Magnani-Rocca за 3 хвилини викрали три шедеври світового мистецтва на щонайменше 9 млн євро.

Про це повідомляє Rai News

Як це сталося

Злочин стався у будівлі Fondazione Magnani-Rocca — одній із найвідоміших приватних мистецьких колекцій Італії. Слідство встановило, що вся операція тривала менше трьох хвилин.

Що вкрали

Картини П’єра-Огюста Ренуара, Поля Сезанна та Анрі Матісса. Зокрема, йдеться про роботи «Les Poissons» Ренуара, «Tasse et plat de cerises» Сезанна та «Odalisque sur la terrasse» Матісса.

Як діяли

Кілька осіб у масках вночі зламали вхід та проникли до будівлі, після чого винесли картини із залу експозиції.

Слідчі припускають, що це могло бути так зване «замовне» викрадення для приватного колекціонера, адже такі картини відкрито придбати на ринку мистецтва практично неможливо.

У фонді Magnani-Rocca зберігаються шедеври світового мистецтва, серед яких роботи Клода Моне, Франсиска Гойї та Пітера Пауля Рубенса. Експерти не виключають, що злочинці планували викрасти ще більше картин, проте їм завадили системи безпеки.

