В Іспанії можуть конфіскувати BTC за несплату податків — Finance.ua

В Іспанії можуть конфіскувати BTC за несплату податків Сьогодні 06:06 — Криптовалюта

В Іспанії можуть конфіскувати BTC за несплату податків

Влада Іспанії має намір розширити моніторинговий контроль за Bitcoin і криптовалютами, щоб здійснювати їхню конфіскацію для погашення заборгованості щодо податків.

Про це пише місцеве видання El Economista.

Ця ініціатива є частиною реформ фіскального законодавства, які проводяться Міністерством фінансів Іспанії. З 1 лютого набув чинності указ, який збільшив кількість організацій із наданими повноваженнями щодо збору податків.

Іспанська влада має намір агресивніше боротися з ухиленням від сплати податків. На тлі цього банки та пов’язані з електронними грошима установи матимуть надавати інформацію про всі транзакції платіжними картками.

З листопада 2023 року Податкове агентство зобов’язало іспанців, які зберігають криптовалюти на іноземних платформах, задекларувати свої активи до 1 квітня 2024 року. За новими правилами потрібно декларувати цифрові активи, баланс яких перевищує еквівалент 50 000 євро.

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Період подання декларації за новою формою розпочався 1 січня та завершиться 1 квітня 2024 року. Фізичні та юридичні особи, які є платниками податків, мають задекларувати суму коштів, що зберігаються на їхніх рахунках за кордоном станом на 31 грудня 2023 року. Ті, хто зберігає свої активи на некастодіальних гаманцях, мають повідомляти про них через стандартну форму податку на багатство.

Іспанські банки, намагаючись не відставати від світового тренду, пропонують своїм клієнтам послуги, пов’язані із цифровими активами. Наприклад, найбільший в Іспанії банк Santander, що працює на ринку вже понад 160 років, 2020 року запустив торгівлю біткоїнами та криптовалютами. А в листопаді 2023 року підрозділ Santander Private Banking International запропонував заможним клієнтам з рахунками у Швейцарії торгівлю та інвестування в біткоїни.

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