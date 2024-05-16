В iPhone 16 Pro радикально поліпшать камери — Finance.ua
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В iPhone 16 Pro радикально поліпшать камери

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В iPhone 16 Pro радикально поліпшать камери
В iPhone 16 Pro радикально поліпшать камери
До виходу новеньких iPhone 16 залишилося близько чотирьох місяців, тож у мережі вже достатньо інформації щодо ключових нововведень у майбутніх флагманах Apple. Редактори 9To5Maс назвали чотири причини, чому варто дочекатися iPhone 16 Pro і не купувати iPhone 15 Pro.
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Перша зміна — нова надширококутна камера. Цього року iPhone 16 Pro і 16 Pro Max отримають оновлену надширококутну камеру на 48 Мп. Це буде значним апгрейдом порівняно з нинішніми 12 МП в iPhone 15 Pro.
Завдяки новому сенсору, Айфон робитиме деталізованіші фото в умовах поганого освітлення. Також знімки будуть з більш природними кольорами, крім того, збільшена роздільна здатність забезпечить додаткову гнучкість при редагуванні та постобробці.
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Друга зміна — розширений оптичний зум. Зараз iPhone 15 Pro може знімати з 3-кратним оптичним і 15-кратним цифровим зумом. У 15 Pro Max ці показники збільшені до 5 і 25-Х відповідно.Чутки і витоки вказують, що перископ нових «прошок» зможе наближати ще більше, але наскільки саме, поки не ясно.
Основний датчик камери теж буде вдосконалено. Уже практично підтверджено, що в iPhone 16 Pro встановлять новий сенсор основної камери від Sony з оновленою конструкцією для поліпшення якості зйомки при слабкому освітленні. Але поки не ясно, чи буде датчик Sony наступного покоління використовуватися в обох моделях iPhone 16 Pro.
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Останнім суттєвим апгрейдом у камерах iPhone 16 Pro стане поліпшене нове антивідблискове покриття, яке розв’яже проблему світлових відблисків на фото, яка тягнеться поколіннями.
За матеріалами:
УНІАН
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