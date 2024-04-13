Творці ChatGPT та iPhone розробляють гаджет на базі ШІ — Finance.ua
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Творці ChatGPT та iPhone розробляють гаджет на базі ШІ

Технології&Авто
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Творці ChatGPT та iPhone розробляють гаджет на базі ШІ
Творці ChatGPT та iPhone розробляють гаджет на базі ШІ
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман і колишній керівник відділу дизайну Apple Джоні Айв офіційно об'єдналися для розробки персонального пристрою на базі штучного інтелекту. Наразі обговорюються можливості фінансування нового проєкту.
Про це пише The Information.
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Деталей про інтригуючий пристрій з ШІ на борту наразі невідомо. Передбачається, що він матиме деякі опції сучасних смартфонів, але при цьому сам гаджет не буде схожий на смартфон у звичному для всіх уявленні.
Альтман відомий як великий інвестор Humane AI Pin — переносного проектора без екрана, але з розумними опціями. Не виключено, що він створить аналогічний продукт разом з Айвом.
Новини про можливе партнерство між Айвом і Альтманом вперше з’явилися восени минулого року. Тоді переговори перебували на ранній стадії - не було відомо, яких речей вони стосувалися.
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Безіменний стартап Айва та Альтмана наразі залучає кошти від великих венчурних капіталістів.
За даними джерела, Айв прагне залучити до розробки девайса до $1 млрд.
Серед інвесторів можуть опинитися SoftBank, а також Thrive Capital, інвестор OpenAI, та Emerson Collective, фірма венчурного капіталу і благодійна організація, заснована Лорен Пауелл Джобс.
За матеріалами:
iTechua
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