OpenAI у квітні 2024 року відкриє офіс у Японії — Finance.ua
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OpenAI у квітні 2024 року відкриє офіс у Японії

Фондовий ринок
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OpenAI у квітні 2024 року відкриє офіс у Японії
OpenAI у квітні 2024 року відкриє офіс у Японії
Після успішного відкриття офісів у Лондоні та Дубліні компанія OpenAI готується до нового кроку — відкриття офісу в Японії.
Про це повідомляє Bloomberg.
OpenAI планує відкрити свій офіс у Токіо в квітні 2024 року. Це рішення базується на попиті японських компаній на системи штучного інтелекту, а також на збільшенні інтересу до розробок у цій сфері з боку SoftBank та Nippon Telegraph & Telephone.
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Засновник та генеральний директор OpenAI Сем Альтман раніше заявляв про розгляд можливості відкриття офісу в Японії, після зустрічі з японським прем'єр-міністром.
У своєму токійському офісі OpenAI буде розвивати розроблені мовні моделі, які вже використовуються корпорацією Microsoft. Крім того, компанія планує наймати японських фахівців для подальшого розвитку та адаптації своїх технологій до мови та традицій Японії.
За матеріалами:
Speka
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