Кожен сьомий iPhone збирають в Індії — Bloomberg — Finance.ua
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Кожен сьомий iPhone збирають в Індії — Bloomberg

Фондовий ринок
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Кожен сьомий iPhone збирають в Індії — Bloomberg
Кожен сьомий iPhone збирають в Індії — Bloomberg
Компанія Apple збільшує обсяги виробництва iPhone в Індії. Минулого фінансового року випустила на місцевих підприємствах смартфонів на $14 млрд.
Про це пише Bloomberg.
Відомо, що зараз компанія виробляє в Індії до 14% або приблизно один із семи своїх смартфонів.
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Це свідчить про те, що Apple прискорює зусилля, спрямовані на зменшення своєї залежності від Китаю на тлі зростання геополітичної напруженості.
Китай залишається основним центром виробництва iPhone і найбільшим закордонним ринком. Але саме там доходи Apple падають через появу нових конкурентів, як-от Huawei Technologies Co., а також розширення заборони на використання іноземних технологій на робочому місці.
Як відомо, урядова політика в Індії передбачає фінансові стимули з метою спробувати залучити високотехнологічне виробництво в країну. Тут акцентують, що це допомогло таким компаніям як Apple розширити місцеве виробництво.
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«Ми будемо розвивати цей імпульс і прагнемо до стабільного та прозорого регуляторного режиму, який перетворить Індію на глобальний виробничий центр, якому довіряють у всьому світі», — заявили в уряді Індії.
За даними медіа, у фінансовому році, який закінчився в березні, Foxconn Technology Group зібрала майже 67% вироблених в Індії iPhone, а Pegatron Corp. — 17%.
Решта iPhone були виготовлені на заводі Wistron Corp., який торік поглинула Tata Group.
За матеріалами:
mezha.media
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