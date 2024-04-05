Apple розробляє високотехнологічного домашнього робота — Finance.ua

Apple розробляє високотехнологічного домашнього робота Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Apple розробляє високотехнологічного домашнього робота

Компанія Apple вивчає потенціал персональної робототехніки, а команда інженерів техногіганта вивчає можливості розробки мобільного робота, який може жити разом з користувачами у їхніх будинках.

Про це пише Business Insider з посиланням на журналістів Bloomberg.

Зазначається, що перехід до робототехніки може допомогти Apple отримати більшу присутність в будинках споживачів і використовувати досягнення в галузі штучного інтелекту.

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Однак компанія ще не взяла на себе жодних зобов’язань, оскільки робот все ще перебуває на ранній стадії досліджень.

Apple продовжує шукати способи створити «наступну велику річ», вивчаючи низку проектів, серед яких оновлений Vision Pro, сенсорні комп’ютери Mac, навушники AirPods з вбудованими камерами та нові медичні технології, такі як неінвазивний монітор рівня цукру в крові.

Штучний інтелект також перебуває в центрі уваги: дослідники Apple AI досліджують використання алгоритмів, які допомагають ботам орієнтуватися у захаращених приміщеннях. Компанія також проводить рекрутинг фахівців на посади, пов’язані з робототехнікою.

Згідно з доповіддю, Apple має окремий об'єкт недалеко від Apple Park, який спеціально побудований для тестування обладнання для розумного будинку Apple. Окрім робота, у звіті стверджується, що Apple також тестує домашній хаб з дисплеєм, схожим на iPad.

noworries За матеріалами:

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