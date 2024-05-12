Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні — Finance.ua

Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні Сьогодні 23:18 — Фондовий ринок

Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні

Тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі виробник електроніки за контрактом і найбільший збирач iPhone від Apple, повідомила про рекордні продажі за квітень.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія також очікує зростання доходів у другому кварталі.

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Виручка від реалізації інтелектуальної споживчої електроніки, включаючи смартфони, у квітні продемонструвала «значне зростання», порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Квітневий дохід сягнув 15,83 млрд доларів, що, за її словами, є найвищим показником за аналогічний період і означає зростання на 19% у річному обчисленні.

Акції Foxconn виросли майже на 50% в цьому році, у порівнянні з 13% зростанням на більш широкому ринку.

Нагадаємо, Apple оголосила , що рада правління компанії санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів США, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл на зворотний викуп акцій у 90 мільярдів доларів.

Економічна Правда За матеріалами:

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