Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні — Finance.ua
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Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні

Фондовий ринок
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Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні
Найбільший у світі виробник iPhone повідомив про рекордні продажі у квітні
Тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі виробник електроніки за контрактом і найбільший збирач iPhone від Apple, повідомила про рекордні продажі за квітень.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що компанія також очікує зростання доходів у другому кварталі.
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Виручка від реалізації інтелектуальної споживчої електроніки, включаючи смартфони, у квітні продемонструвала «значне зростання», порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.
Квітневий дохід сягнув 15,83 млрд доларів, що, за її словами, є найвищим показником за аналогічний період і означає зростання на 19% у річному обчисленні.
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Акції Foxconn виросли майже на 50% в цьому році, у порівнянні з 13% зростанням на більш широкому ринку.
Нагадаємо, Apple оголосила, що рада правління компанії санкціонувала зворотний викуп акцій на суму 110 мільярдів доларів США, що на 22% більше, ніж торішній дозвіл на зворотний викуп акцій у 90 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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