Apple після скарг користувачів намагається усунути проблему з будильником на iPhone — Finance.ua
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Apple після скарг користувачів намагається усунути проблему з будильником на iPhone

Фондовий ринок
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Apple працює над розв’язанням проблеми із будильником на iPhone. До таких дій компанія вдається після нещодавніх скарг деяких власників смартфонів, пише The Guardian.
Користувачі iPhone звернули увагу на те, що будильник на їхніх смартфонах не спрацьовує або працює занадто тихо.
«Це, напевно, вже третій або четвертий день поспіль, коли мій будильник не спрацьовує», — розповів один із користувачів TikTok.
Його підтримав інший власник iPhone — за його твердженнями, «протягом останнього тижня або близько того» будильник просто не будить його.
Ще одне подібне відео на TikTok зібрало майже 10 млн користувачів. У ньому користувач скаржиться, що будильник на його iPhone 15 спрацював на «найнижчій гучності».
У відповідь на ці повідомлення Apple заявила, що працює над швидким усуненням проблеми, хоча незрозуміло, скільки людей постраждало внаслідок цієї ситуації.
До слова, iPhone залишається основним вибором смартфона для підлітків у США. Як показує опитування Piper Sandler, 85% підлітків США використовують iPhone, а 86% планують обирати його як свій наступний смартфон.
За матеріалами:
mezha.media
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