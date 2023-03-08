В IBOX повідомили, коли відновлять роботу терміналів — Finance.ua

В IBOX повідомили, коли відновлять роботу терміналів Сьогодні 13:32 — Фінтех і Картки

В IBOX повідомили, коли відновлять роботу терміналів

Незважаючи на ліквідацію банку-партнера АТ «Айбокс Банк», мережа терміналів IBOX планує відновити діяльність через два-три дні після призупинення.

Про це повідомила у пресслужба мережі у Facebook.

«У зв’язку із відкликанням ліцензії у нашого головного банку-партнера АТ „Айбокс Банк“, компанія IBOX тимчасово припиняє приймання будь-яких платежів. Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів — 2-3 дні», — йдеться в повідомленні.

В мережі також перепросили за можливі незручності.

Зауважимо, що термінали IBOX Bank, зокрема, користувалися популярністю серед клієнтів monobank — 12-15 млрд грн на місяць поповнення карт банку. monobank просить клієнтів використати інші канали для поповнення карти.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.

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