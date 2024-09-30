В General Motors готують батарею для електрокарів з надшвидкою зарядкою — Finance.ua

В General Motors готують батарею для електрокарів з надшвидкою зарядкою
General Motors ведуть розробку інноваційної акумуляторної батареї для електромобілів. Її виведуть на ринок уже в 2025 році.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Батарею нового покоління General Motors створюють спільно з китайським автоконцерном SAIC та виробником акумуляторів CATL. Інформації про неї поки небагато.
SAIC останнім часом почав впроваджувати твердотільні акумулятори (їх невдовзі отримають електромобілі MG), проте спільно з GM вони створюють більш звичну літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею.
Заявлено, що батарея General Motors підтримуватиме швидку зарядку постійним струмом напругою 900 вольт (клас 6С). У такому режимі поповнити запас ходу на 200 км можна буде всього за 5 хвилин.
Такого результату планують добитися, впровадивши низку нових технологій. Зокрема, батарея отримає електроліт із підвищеною електропровідністю, новий графітовий анод та покращене ізоляційне покриття. До того ж, LFP-батареї безпечніші, адже менш чутливі до перегріву.
Заявлено, що першими нові акумуляторні батареї отримають електромобілі General Motors, збудовані на оновленій платформі Ultium. Очікується, що первістком стане електрокар Buick.
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