MG та General Motors створили недорогий сімейний електромобіль за $12 000 (фото) — Finance.ua

MG та General Motors створили недорогий сімейний електромобіль за $12 000 (фото) Сьогодні 01:47 — Технології&Авто

В Індії презентували новий MG Windsor. Доступний електричний мінівен вийде на ринок із 3 жовтня за ціною від $11 900.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Електромобіль MG Windsor не є повністю новою моделлю. По суті, це експортна версія китайського Baojun Yunduo. У цьому немає нічого дивного, адже обидва бренди входять до концерну SAIC. Крім того, співвласником Baojun є General Motors і спеціалісти американського концерну долучилися до створення мінівена.

Новий MG Windsor — компактний мінівен з оригінальним дизайном. У нього масивний передній бампер, короткий капот і тоненькі світлодіодні фари, а лобове скло нахилене на великий кут.

Габарити MG Windsor:

довжина — 4295 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1652 мм;

колісна база — 2700 мм;

маса — 1495 кг.

У салоні MG Windsor встановлені невеликий цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. В кріслах другого ряду регулюється спинка.

Базова комплектація MG Windsor включає 6 подушок безпеки, ESP та камери кругового огляду. Топовий варіант отримав панорамний дах, вентиляцію крісел та акустику з 9 динаміками.

Електромобіль MG Windsor отримав мотор на 136 к. с. та 200 Н∙м, а його максимальна швидкість обмежена на 150 км/год. Зі старту мінівен пропонують із батареєю ємністю 38 кВт∙год: запас ходу становить 331 км. Пізніше можуть додати батарею на 50,6 кВт∙год, адже вона доступна для Baojun Yunduo.

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