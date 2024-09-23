General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами — Finance.ua

General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами
Американська автомобільна компанія General Motors відкликає 449 670 пікапів і позашляховиків у США через несправності в програмному забезпеченні електронного модуля, що відповідає за управління гальмами.
Про це пише Reuters.
Під відкликання потрапляють моделі Chevrolet Silverado 1500 2023 року, GMC Sierra 1500, а також Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade та Escalade ESV 2023−2024 років.
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Програмне забезпечення електронного модуля управління гальмами в цих автомобілях може не сигналізувати про втрату гальмівної рідини, не активуючи попереджувальну лампочку.
При відсутності попереджувальної лампочки автомобіль може працювати з недостатнім рівнем гальмівної рідини, що може зменшити ефективність гальмування та підвищити ймовірність аварії.
Власникам автомобілів буде запропоновано безкоштовне оновлення програмного забезпечення.
Нагадаємо, минулого року General Motors вирішила відкликати 994 763 автомобілів у США через виявлений дефект подушки безпеки.
Відкликання стосувалось автівок Buick Enclave, Chevrolet Traverse та GMC Acadia 2014−2017-х модельних років з модулями подушки безпеки, які виробила ARC Automotive Inc.
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