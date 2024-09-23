General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами — Finance.ua

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General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами

Технології&Авто
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General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами
General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами
Американська автомобільна компанія General Motors відкликає 449 670 пікапів і позашляховиків у США через несправності в програмному забезпеченні електронного модуля, що відповідає за управління гальмами.
Про це пише Reuters.
Під відкликання потрапляють моделі Chevrolet Silverado 1500 2023 року, GMC Sierra 1500, а також Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade та Escalade ESV 2023−2024 років.
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Програмне забезпечення електронного модуля управління гальмами в цих автомобілях може не сигналізувати про втрату гальмівної рідини, не активуючи попереджувальну лампочку.
При відсутності попереджувальної лампочки автомобіль може працювати з недостатнім рівнем гальмівної рідини, що може зменшити ефективність гальмування та підвищити ймовірність аварії.
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Власникам автомобілів буде запропоновано безкоштовне оновлення програмного забезпечення.
Нагадаємо, минулого року General Motors вирішила відкликати 994 763 автомобілів у США через виявлений дефект подушки безпеки.
Відкликання стосувалось автівок Buick Enclave, Chevrolet Traverse та GMC Acadia 2014−2017-х модельних років з модулями подушки безпеки, які виробила ARC Automotive Inc.
За матеріалами:
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