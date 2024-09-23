General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами — Finance.ua

General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами Сьогодні 22:46 — Технології&Авто

General Motors відкликає майже пів мільйона авто через проблеми з гальмами

Американська автомобільна компанія General Motors відкликає 449 670 пікапів і позашляховиків у США через несправності в програмному забезпеченні електронного модуля, що відповідає за управління гальмами.

Про це пише Reuters.

Під відкликання потрапляють моделі Chevrolet Silverado 1500 2023 року, GMC Sierra 1500, а також Chevrolet Tahoe, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade та Escalade ESV 2023−2024 років.

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Програмне забезпечення електронного модуля управління гальмами в цих автомобілях може не сигналізувати про втрату гальмівної рідини, не активуючи попереджувальну лампочку.

При відсутності попереджувальної лампочки автомобіль може працювати з недостатнім рівнем гальмівної рідини, що може зменшити ефективність гальмування та підвищити ймовірність аварії.

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Власникам автомобілів буде запропоновано безкоштовне оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо, минулого року General Motors вирішила відкликати 994 763 автомобілів у США через виявлений дефект подушки безпеки.

Відкликання стосувалось автівок Buick Enclave, Chevrolet Traverse та GMC Acadia 2014−2017-х модельних років з модулями подушки безпеки, які виробила ARC Automotive Inc.

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