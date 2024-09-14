Volkswagen відкликає випущені за останні роки автомобілі ID.4. через проблеми з дверима — Finance.ua

Volkswagen відкликає випущені за останні роки автомобілі ID.4. через проблеми з дверима Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

Volkswagen відкликає випущені за останні роки автомобілі ID.4. через проблеми з дверима

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) оголосила про відкликання 98 806 повністю електричних кросоверів Volkswagen ID.4 через проблеми з дверними ручками.

Це розширення попереднього відкликання 2023 року, яке зачіпало моделі 2021 і 2022 років. Тепер під відкликання потрапляють також автомобілі 2023 і 2024 років випуску, пише The Truth about Cars.

У чому причина

Проблема полягає в тому, що через дефект конструкції вода може проникати в блоки друкованих плат, що розташовані в дверних ручках.

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Це може призвести до того, що дверцята можуть відчинятися за умови докладання достатнього зусилля, наприклад, якщо на них випадково навалиться пасажир або за бічного перевантаження на поворотах.

Така несправність становить потенційну загрозу безпеці.

Volkswagen уже отримав кілька скарг на цей дефект, починаючи з 2022 року, і провів внутрішнє розслідування.

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У травні 2023 року NHTSA випустило повідомлення про відкликання.

Незважаючи на це, проблема продовжує зачіпати автомобілі, вироблені на заводі в Цвіккау, Німеччина. Моделі, зібрані в США, зокрема на заводі в Чаттанузі, цієї несправності не мають.

Дилери безкоштовно замінять дверні ручки і оновлять програмне забезпечення автомобіля. Власники несправних моделей будуть повідомлені про необхідність ремонту до листопада 2024 року.

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