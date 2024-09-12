Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень — Finance.ua
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Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень

Технології&Авто
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Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень
Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень
Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.
Про це повідомляє Reuters.
Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року на шести німецьких заводах, що свідчить про ріст ймовірності скорочень з 2024 року, яким представники робітників пообіцяли чинити опір.

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Однак звільнення з експлуатаційних причин також будуть можливими вперше за десятиліття.
Провідний європейський автовиробник скасовує гарантії зайнятості, що існували десятиліттями, в рамках програми скорочення витрат, що спричинило конфлікт з робітниками, оскільки Volkswagen намагається конкурувати з дешевшими азійськими конкурентами.
Цей крок Volkswagen зробив після загрози закриття заводів на німецькій землі вперше за свою 87-річну історію, що викликало шок у світовому автомобільному секторі та занепокоєння німецького уряду на найвищому рівні.
«Ми повинні дозволити Volkswagen AG знизити витрати в Німеччині до конкурентоспроможного рівня, щоб інвестувати в нові технології та нові продукти за рахунок власних ресурсів», — заявив директор з праці компанії Гуннар Кіліан.
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Зазначається, що профспілка IG Metall раніше заявляла, що може розглянути можливість переходу на чотириденний робочий тиждень як альтернативу закриття заводів, повторюючи заходи зі скорочення витрат, що вже застосовувалися в 1990-х роках.
Проблеми Volkswagen виникли в період економічної невизначеності, слабкого зростання, підвищення цін на енергоносії та питань щодо торговельних зв’язків з прибутковим китайським ринком, які ставлять під сумнів німецьку модель консенсусних промислових відносин.
За матеріалами:
Економічна Правда
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