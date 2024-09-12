Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень — Finance.ua

Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень Сьогодні 00:26 — Технології&Авто

Volkswagen скасовує десятирічні гарантії роботи, відкриваючи шлях для звільнень

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року на шести німецьких заводах, що свідчить про ріст ймовірності скорочень з 2024 року, яким представники робітників пообіцяли чинити опір.

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Однак звільнення з експлуатаційних причин також будуть можливими вперше за десятиліття.

Провідний європейський автовиробник скасовує гарантії зайнятості, що існували десятиліттями, в рамках програми скорочення витрат, що спричинило конфлікт з робітниками, оскільки Volkswagen намагається конкурувати з дешевшими азійськими конкурентами.

Цей крок Volkswagen зробив після загрози закриття заводів на німецькій землі вперше за свою 87-річну історію, що викликало шок у світовому автомобільному секторі та занепокоєння німецького уряду на найвищому рівні.

«Ми повинні дозволити Volkswagen AG знизити витрати в Німеччині до конкурентоспроможного рівня, щоб інвестувати в нові технології та нові продукти за рахунок власних ресурсів», — заявив директор з праці компанії Гуннар Кіліан.

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Зазначається, що профспілка IG Metall раніше заявляла, що може розглянути можливість переходу на чотириденний робочий тиждень як альтернативу закриття заводів, повторюючи заходи зі скорочення витрат, що вже застосовувалися в 1990-х роках.

Проблеми Volkswagen виникли в період економічної невизначеності, слабкого зростання, підвищення цін на енергоносії та питань щодо торговельних зв’язків з прибутковим китайським ринком, які ставлять під сумнів німецьку модель консенсусних промислових відносин.

Економічна Правда За матеріалами:

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