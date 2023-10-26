В Deutsche Bank не відкидають конфіскації активів у росії — Finance.ua

В Deutsche Bank не відкидають конфіскації активів у росії Вчора 17:21 — Фондовий ринок

В Deutsche Bank не відкидають конфіскації активів у росії

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank припустив, що його активи в росії можуть бути конфісковані, якщо суд задовольнить позов «дочки» «Газпрому».

Про це пише Frank Media з посиланням на звітність банку.

У Deutsche Bank визнали, що не можуть погасити борг перед донькою «Газпрому» — компанією «Русхімальянс».

Зазначається, що борг утворився через непогашений авансовий платіж, який, як зазначається у звітності, «банк не може виконати через санкції ЄС проти росії».

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При цьому російський суд не визнає санкції ЄС підставою для відмови, а в групи є активи в росії, «які можуть бути конфісковані, якщо позов буде задоволено і виконано».

У звітності йдеться, що у третьому кварталі 2023 року DB зарезервував 258 мільйонів євро і «відповідний актив із відшкодування збитків», але група не розкриває його назву. Проте банк визнав, що витрати за резервами «компенсуються визнанням цього активу».

«Русхімальянс» у червні 2023 року подала два позови проти двох німецьких банків Deutsche Bank і Commerzbank на 31 млрд рублів.

З Deutsche Bank вона намагається стягнути 100%-ву частку участі Deutsche Bank AG у ТОВ «Дойче Банк» (російський підрозділ Deutsche Bank) і ТОВ «Технологічний центр Дойче Банку» (компанія, яка створює програмне забезпечення та інноваційні рішення для інвестиційного банкінгу).

«Дочка» «Газпрому» вимагає від Deutsche Bank AG понад 238 млн євро за виплати за банківською гарантією та неустойки за прострочення цих виплат.

У відповідь на це Deutsche Bank отримав право на «анти-позовну заборону» на підставі того, що російський позов «Русхімальянс» було подано з порушенням арбітражної угоди", — пише Frank Media.

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У звітності Deutsche Bank також повідомив, що продовжив скорочувати ризики, пов’язані з росією.

Якщо наприкінці червня 2023 року група оцінювала їх на суму 1,4 млрд євро, то на кінець вересня 2023 року — вже на 1,3 млрд євро. При цьому половина цих коштів — 600 млн євро — припадає на рублеві депозити в Центробанку рф.

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