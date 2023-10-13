Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України

18
Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України
Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України
Міністри фінансів і керівники центробанків країн «Групи семи» у спільній заяві в четвер зобов’язались тримати замороженими активи росії доти, доки вона не компенсує завдану Україні в результаті повномасштабного вторгнення збитки.
Заяву фінансових представників країн G7 цитує «Європейська правда».
Очільники Мінфінів і центробанків підкреслили, що вивчатимуть «усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших правових систем та міжнародного права», зокрема й із використанням заморожених суверенних активів рф.
Читайте також
Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців, йдеться в заяві.
«Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — підкреслили представники G7.
Вони також пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву «спроможності росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну», а також запобігати їхньому обходженню.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.