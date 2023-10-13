Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України — Finance.ua

Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України Сьогодні 19:12

Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів, їх не розморозять до відновлення України

Міністри фінансів і керівники центробанків країн «Групи семи» у спільній заяві в четвер зобов’язались тримати замороженими активи росії доти, доки вона не компенсує завдану Україні в результаті повномасштабного вторгнення збитки.

Заяву фінансових представників країн G7 цитує «Європейська правда».

Очільники Мінфінів і центробанків підкреслили, що вивчатимуть «усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших правових систем та міжнародного права», зокрема й із використанням заморожених суверенних активів рф.

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Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців, йдеться в заяві.

«Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні», — підкреслили представники G7.

Вони також пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву «спроможності росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну», а також запобігати їхньому обходженню.

Економічна Правда За матеріалами:

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