В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців — Finance.ua
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В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців

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В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців
В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців
Будапештський транспортний центр продовжив безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців з України. Так, українці зможуть користуватися ним безплатно до 31 грудня 2023 року.
Про це повідомляє BKK.
За ініціативи муніципалітету Будапешта безплатний проїзд, як і раніше, здійснюватиметься за умови пред’явлення українського документа, який може бути використаний для ідентифікації особи.
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Будапештський транспортний центр продовжив безплатний проїзд для громадян України, які були змушені покинути свої домівки через війну. Безплатну послугу, яка була запроваджена 4 березня 2022 року продовжено до 31 грудня 2023 року.
Послуга доступна для біженців за умови наявності офіційного українського проїзного документа:
  • український закордонний або внутрішній паспорт;
  • дозвіл на проживання в Україні;
  • український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.
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Документи, що дають право на безоплатний проїзд будуть, як і раніше прийматися на рейсах BKK, за винятком:
  • аеропортового експреса 100E;
  • фунікулера;
  • ностальгічних рейсів;
  • катерів;
  • HÉV за межі Будапешта;
  • «синіх» автобусів за межі Будапешта.
Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України.
Компанія також просить своїх клієнтів надавати допомогу біженцям, які користуються послугами BKK.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Телеканал 24
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