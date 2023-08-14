В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців — Finance.ua

В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців Сьогодні 19:49 — Особисті фінанси

В Будапешті продовжили безплатний проїзд для українців

Будапештський транспортний центр продовжив безкоштовний проїзд у громадському транспорті для біженців з України. Так, українці зможуть користуватися ним безплатно до 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє BKK

За ініціативи муніципалітету Будапешта безплатний проїзд, як і раніше, здійснюватиметься за умови пред’явлення українського документа, який може бути використаний для ідентифікації особи.

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Будапештський транспортний центр продовжив безплатний проїзд для громадян України, які були змушені покинути свої домівки через війну. Безплатну послугу, яка була запроваджена 4 березня 2022 року продовжено до 31 грудня 2023 року.

Послуга доступна для біженців за умови наявності офіційного українського проїзного документа:

український закордонний або внутрішній паспорт;

дозвіл на проживання в Україні;

український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, що проживають в Україні.

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Документи, що дають право на безоплатний проїзд будуть, як і раніше прийматися на рейсах BKK, за винятком:

аеропортового експреса 100E;

фунікулера;

ностальгічних рейсів;

катерів;

HÉV за межі Будапешта;

«синіх» автобусів за межі Будапешта.

Будапештський транспортний центр продовжує працювати над тим, щоб максимально полегшити становище біженців з України.

Компанія також просить своїх клієнтів надавати допомогу біженцям, які користуються послугами BKK.

Телеканал 24 За матеріалами:

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