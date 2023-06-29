Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua

Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців Сьогодні 14:14

Біженці з України зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у столиці Латвії Ризі до кінця 2023 року. Таке рішення 28 червня ухвалила Ризька дума.

Пільги доступні тим українцям, які зареєструвалися у Центрі підтримки Риги та проживають у місті, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nra.lv

Безкоштовний проїзд діятиме у трамваях, тролейбусах та автобусах. Для отримання 100% знижки на наступний період треба буде завантажити наявні електронні ваучери у квиткові автомати, які розташовані на зупинках або в торгових центрах. При цьому новий ваучер оформляти не потрібно.

Також отримати знижку можна у Ризькому центрі підтримки цивільного населення України (вул. Амату, 4). Якщо людина ще не має електронного ваучера, її видадуть при відвідуванні.

Рівень підтримки українців у Латвії за рік війни не зменшується. Активність пожертв для біженців чи України лише зросла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.