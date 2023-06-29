Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців — Finance.ua
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Ще одна європейська столиця продовжила безкоштовний проїзд для українців

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Біженці з України зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у столиці Латвії Ризі до кінця 2023 року. Таке рішення 28 червня ухвалила Ризька дума.
Пільги доступні тим українцям, які зареєструвалися у Центрі підтримки Риги та проживають у місті, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на nra.lv.
Безкоштовний проїзд діятиме у трамваях, тролейбусах та автобусах. Для отримання 100% знижки на наступний період треба буде завантажити наявні електронні ваучери у квиткові автомати, які розташовані на зупинках або в торгових центрах. При цьому новий ваучер оформляти не потрібно.
Також отримати знижку можна у Ризькому центрі підтримки цивільного населення України (вул. Амату, 4). Якщо людина ще не має електронного ваучера, її видадуть при відвідуванні.
Рівень підтримки українців у Латвії за рік війни не зменшується. Активність пожертв для біженців чи України лише зросла.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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