В Австрії планують посилити контроль за виплатами для біженців із Закарпаття: у чому причина — Finance.ua

В Австрії планують посилити контроль за виплатами для біженців із Закарпаття: у чому причина
Австрія висловлює стурбованість зростанням кількості великих сімей із Закарпаття, регіону, не охопленого військовими діями. Місцева влада почала підозрювати можливе шахрайство під час отримання соціальної допомоги. У відповідь на це уряд країни має намір посилити контроль і посилити умови для виплат біженцям.
Про це повідомляє видання Kosmo.
Причини рішення
Здобувачі притулку із Закарпаття стикаються з труднощами через мовний бар’єр, оскільки багато хто з них не розмовляє ні українською, ні російською, а також часто не володіють базовими навичками грамотності.
Це викликає побоювання з приводу можливих випадків шахрайства, пов’язаних із програмами соціальної допомоги.
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«Наплив шукачів притулку створює організаційні проблеми, особливо для шкіл, дитячих садочків та громад у Зальцбурзі. Близько 90% заяв про надання притулку в регіоні зараз надходять від цих груп людей», — ідеться в повідомленні.
Скільки коштів отримують біженці в Австрії
Австрія стикається з відчутним фінансовим впливом через свою державну програму допомоги на дітей, розмір якої коливається від 180 до 250 євро залежно від віку дитини, а також включає додаткові виплати на догляд за дитиною.
На відміну від інших шукачів притулку, українські біженці отримують значну державну підтримку, яка охоплює не тільки базову допомогу, а й житлові субсидії, а також сімейні виплати. Наразі в Австрії проживає близько 90 тис. українських біженців.
Антон Хольцер, координатор з питань притулку в Зальцбурзі та колишній командир рятувальників Червоного Хреста, повідомив про випадки так званого «біженського туризму».
Сім’ї, які раніше отримували соціальну допомогу в таких країнах, як Франція та Іспанія, тепер переїжджають до Австрії. Причиною цього може бути більш вигідна фінансова підтримка, пропонована в Австрії.
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