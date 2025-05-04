В Австрії планують посилити контроль за виплатами для біженців із Закарпаття: у чому причина — Finance.ua

В Австрії планують посилити контроль за виплатами для біженців із Закарпаття: у чому причина Сьогодні 13:14 — Світ

В Австрії планують посилити контроль за виплатами для біженців із Закарпаття: у чому причина

Австрія висловлює стурбованість зростанням кількості великих сімей із Закарпаття, регіону, не охопленого військовими діями. Місцева влада почала підозрювати можливе шахрайство під час отримання соціальної допомоги. У відповідь на це уряд країни має намір посилити контроль і посилити умови для виплат біженцям.

Про це повідомляє видання Kosmo.

Причини рішення

Здобувачі притулку із Закарпаття стикаються з труднощами через мовний бар’єр, оскільки багато хто з них не розмовляє ні українською, ні російською, а також часто не володіють базовими навичками грамотності.

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Це викликає побоювання з приводу можливих випадків шахрайства, пов’язаних із програмами соціальної допомоги.

«Наплив шукачів притулку створює організаційні проблеми, особливо для шкіл, дитячих садочків та громад у Зальцбурзі. Близько 90% заяв про надання притулку в регіоні зараз надходять від цих груп людей», — ідеться в повідомленні.

Скільки коштів отримують біженці в Австрії

Австрія стикається з відчутним фінансовим впливом через свою державну програму допомоги на дітей, розмір якої коливається від 180 до 250 євро залежно від віку дитини, а також включає додаткові виплати на догляд за дитиною.

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На відміну від інших шукачів притулку, українські біженці отримують значну державну підтримку, яка охоплює не тільки базову допомогу, а й житлові субсидії, а також сімейні виплати. Наразі в Австрії проживає близько 90 тис. українських біженців.

Антон Хольцер, координатор з питань притулку в Зальцбурзі та колишній командир рятувальників Червоного Хреста, повідомив про випадки так званого «біженського туризму».

Сім’ї, які раніше отримували соціальну допомогу в таких країнах, як Франція та Іспанія, тепер переїжджають до Австрії. Причиною цього може бути більш вигідна фінансова підтримка, пропонована в Австрії.

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Новопризначений міністр у справах сім’ї Клаудія Плакольм оголосила про створення робочої групи, метою якої є запобігання зловживання сімейними виплатами.

У рамках нової політики тривалість отримання сімейної допомоги та допомоги по догляду за дитиною буде скорочено з 1 року до 6 місяців.

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