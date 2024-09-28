В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років

Технології&Авто
6
В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років
В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років, Фото:Університет Саутгемптона
Вчені з Університету Саутгемптона створили революційний формат зберігання даних — 5D-кристал пам’яті, здатний зберігати інформацію мільярди років.
Він розроблений Центром досліджень оптоелектроніки.
У рамках свого проєкту команда записала на кристал повний геном людини, що може стати важливим кроком для відродження людства в далекому майбутньому.

Особливості кристалу памʼяті

Кристал здатний зберігати до 360 терабайт даних, залишаючись незмінним за екстремальних температур і впливу космічної радіації.
Читайте також
Це робить його ідеальним для створення довговічних архівів геномів не тільки людей, а й видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.
Ключова особливість кристала полягає в його довговічності: він може витримувати температури до 1000 °C, а також механічні та радіаційні навантаження, не втрачаючи при цьому своїх властивостей.
Ця технологія істотно перевершує за надійністю всі сучасні носії даних, як-от магнітні стрічки або жорсткі диски, термін життя яких обмежений.

Як це працює

Запис даних здійснюється за допомогою надшвидких лазерів, що створюють наноструктури всередині кристала.
Читайте також
На відміну від традиційних методів, що використовують тільки двовимірні поверхні, 5D-технологія кодує інформацію із застосуванням двох оптичних і трьох просторових вимірів, що значно збільшує щільність даних.
Команда вчених, очолювана професором Пітером Казанським, вбачає в цій технології можливість не тільки збереження геномів, а й потенційне відродження вимерлих видів у далекому майбутньому, якщо наука досягне потрібного рівня.
Хоча сьогодні неможливо синтетично створити людей або тварин на основі генетичної інформації, значні успіхи в галузі синтетичної біології, такі як створення синтетичної бактерії 2010 року, дають підстави для оптимізму.
Читайте також
Перший створений кристал із повним геномом людини зберігається в капсулі часу в Австрії, в архіві «Пам'ять людства».
Цей архів задуманий як послання майбутнім поколінням або навіть позаземним цивілізаціям, що містить візуальні ключі для розуміння записаної інформації.
Таким чином, 5D-кристал може стати найважливішим сховищем інформації для майбутніх цивілізацій, перевершивши за довговічністю і надійністю всі сучасні технології.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.