В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років — Finance.ua

В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

В Англії розробили кристал пам’яті, здатний зберігати дані мільярди років, Фото:Університет Саутгемптона

Вчені з Університету Саутгемптона створили революційний формат зберігання даних — 5D-кристал пам’яті, здатний зберігати інформацію мільярди років.

Він розроблений Центром досліджень оптоелектроніки.

У рамках свого проєкту команда записала на кристал повний геном людини, що може стати важливим кроком для відродження людства в далекому майбутньому.

Особливості кристалу памʼяті

Кристал здатний зберігати до 360 терабайт даних, залишаючись незмінним за екстремальних температур і впливу космічної радіації.

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Це робить його ідеальним для створення довговічних архівів геномів не тільки людей, а й видів тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

Ключова особливість кристала полягає в його довговічності: він може витримувати температури до 1000 °C, а також механічні та радіаційні навантаження, не втрачаючи при цьому своїх властивостей.

Ця технологія істотно перевершує за надійністю всі сучасні носії даних, як-от магнітні стрічки або жорсткі диски, термін життя яких обмежений.

Як це працює

Запис даних здійснюється за допомогою надшвидких лазерів, що створюють наноструктури всередині кристала.

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На відміну від традиційних методів, що використовують тільки двовимірні поверхні, 5D-технологія кодує інформацію із застосуванням двох оптичних і трьох просторових вимірів, що значно збільшує щільність даних.

Команда вчених, очолювана професором Пітером Казанським, вбачає в цій технології можливість не тільки збереження геномів, а й потенційне відродження вимерлих видів у далекому майбутньому, якщо наука досягне потрібного рівня.

Хоча сьогодні неможливо синтетично створити людей або тварин на основі генетичної інформації, значні успіхи в галузі синтетичної біології, такі як створення синтетичної бактерії 2010 року, дають підстави для оптимізму.

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Перший створений кристал із повним геномом людини зберігається в капсулі часу в Австрії, в архіві «Пам'ять людства».

Цей архів задуманий як послання майбутнім поколінням або навіть позаземним цивілізаціям, що містить візуальні ключі для розуміння записаної інформації.

Таким чином, 5D-кристал може стати найважливішим сховищем інформації для майбутніх цивілізацій, перевершивши за довговічністю і надійністю всі сучасні технології.

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