Науковці створили суперкомп’ютер, що обробляє інформацію у 1000 разів швидше за людський мозок — Finance.ua

Науковці створили суперкомп’ютер, що обробляє інформацію у 1000 разів швидше за людський мозок Сьогодні 02:12 — Технології&Авто

Науковці створили суперкомп’ютер, що обробляє інформацію у 1000 разів швидше за людський мозок

Видання Interesting Engineering інформує : дослідники з Оксфордського університету працюють над створенням прототипу пристрою, здатного використовувати електричні струми та магнітні вихори для ефективнішої обробки даних.

Вони впевнені, що нова технологія змусить комп’ютери майбутнього працювати так само як людський мозок.

Вчені помістили магнітні вихори у спеціальні мембрани, що дозволяють передавати дані зі швидкістю у кілька кілометрів на секунду. Передовий метод передачі інформації може допомогти створити нове покоління надшвидких обчислювальних платформ.

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Дослідники шукали альтернативні методи передачі даних без пристроїв із кремнію. Замінити матеріал не вдалося, але натомість було знайдено метод, що дає змогу поєднати антиферомагнетики з кремнієм. Групу матеріалів, відому як антиферомагнетики, використовували безпосередньо для створення магнітних вихорів, здатних передавати дані в 1000 разів швидше, ніж сучасні пристрої. Ультратонкі мембрани були зроблені з кристалічного гематиту, що поєднує у собі переваги об'ємної 3D-кераміки та 2D-матеріалів.

Науковці покрили мембрани спеціальним шаром цементного компонента, щоби відокремити гематит від кристалічної основи, зануривши пристрій у воду. Щоб візуалізувати процеси, дослідники розробили спеціальний застосунок, що дає змогу побачити нанорозмірні магнітні структури в мембранах.

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Вчені використовували поляризоване рентгенівське випромінювання, щоби визначити, що окремі шари гематиту можуть містити надійне сімейство магнітних вихорів, здатне забезпечити надшвидку обробку інформації.

«Мембрани хороші тим, що вони гнучкі настільки, що можна скручувати, згинати, а значить руйнування їм не загрожує», — зазначили науковці.

noworries За матеріалами:

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