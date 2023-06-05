Американська компанія готує нові комп'ютери зі штучним інтелектом — Finance.ua

Американська компанія готує нові комп'ютери зі штучним інтелектом Сьогодні 02:15 — Технології&Авто

Американська компанія готує нові комп'ютери зі штучним інтелектом

Один з найбільших виробників комп’ютерної техніки компанія Hewlett-Packard збирається створювати комп’ютери з новою принциповою архітектурою, яка дозволить працювати з системами штучного інтелекту.

Нова архітектура дозволить обробляти аналіз даних локально, забезпечуючи безпеку конфіденційної інформації. HP співпрацює з AMD, NVIDIA та Qualcomm у розробці нової платформи.

Як повідомив генеральний директор компанії Енріке Лорес, нові удосконалені комп’ютери вийдуть наступного року.

Передбачається, що вони значно відрізнятимуться від того, до чого звикли користувачі.

Нова архітектура дозволить вносити уточнення щодо форми надання результатів аналізу та приймати команди від користувачів за допомогою природної мови.

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