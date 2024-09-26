Ринок ШІ зросте до $1 трлн до 2027 року — Finance.ua
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Ринок ШІ зросте до $1 трлн до 2027 року

Технології&Авто
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Світовий ринок продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, до 2027 року сягне $990 млрд. Такого висновку дійшли фахівці консалтингової фірми Bain & Co.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з їхнім дослідженням, ринок послуг і обладнання, пов’язаних зі штучним інтелектом, щорічно зростатиме на 40−55%, виходячи з показника у $185 млрд минулого року.
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Основними факторами цього стрімкого розвитку стануть створення більш масштабних ШІ-систем та вдосконалення дата-центрів для їх навчання і підтримки.
Все більше компаній та державних організацій впроваджують ШІ для оптимізації процесів та підвищення ефективності роботи. Проте, високий попит може стати випробуванням для ланцюгів постачання, зокрема для виробництва чипів, необхідних для функціонування штучного інтелекту.
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Bain & Co висловили занепокоєння, що разом із геополітичною нестабільністю, активне зростання продажів може призвести до дефіциту напівпровідників, а також таких пристроїв, як персональні комп’ютери та смартфони. Аналітики очікують, що до 2026 року попит на високоякісні чипи збільшиться щонайменше на 30%.
Організації поступово переходять від експериментального використання генеративних ШІ-технологій до їх масштабного впровадження у бізнес-процеси. Маленькі мовні моделі, подібні до тих, що стали основою для чат-бота ChatGPT від OpenAI, але які є легшими та економними, можуть стати популярним вибором серед компаній та урядів через питання витрат та безпеки даних.
За матеріалами:
Speka
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