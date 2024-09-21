Нова модель ШІ від OpenAI може стати інструментом для створення біологічної зброї — Finance.ua
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Нова модель ШІ від OpenAI може стати інструментом для створення біологічної зброї

Технології&Авто
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Нова модель ШІ від OpenAI може стати інструментом для створення біологічної зброї
Нова модель ШІ від OpenAI може стати інструментом для створення біологічної зброї
Компанія OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту під назвою o1, яка може бути використана зловмисниками для розробки біологічної зброї.
Про це пише Financial Times.
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12 вересня OpenAI продемонструвала можливості моделі o1, зокрема її здібності до міркування, розв’язання складних математичних задач і відповіді на наукові питання.
Однак у системній картці компанії зазначено, що модель несе «середній рівень ризику» в контексті хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, що є найвищим рівнем ризику, який OpenAI коли-небудь визнавала для своїх моделей.
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Технічний директор OpenAI Міра Мураті зазначила, що, попри підвищений рівень ризику, нова модель o1 демонструє значні поліпшення в показниках безпеки порівняно з попередніми версіями ШІ.
Модель буде доступна для платних передплатників ChatGPT і програмістів через API.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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