В аеропорті Дубая паспортний контроль можна буде пройти за лічені секунди завдяки ШІ — Finance.ua

В аеропорті Дубая паспортний контроль можна буде пройти за лічені секунди завдяки ШІ

Світ
24
Міжнародний аеропорт Дубай, який вже 11 років поспіль залишається найбільш завантаженим у світі, отримає перший у світі імміграційний коридор на основі штучного інтелекту.
Про це пише The Times of India.
Зазначається, що пасажири зможуть пройти прикордонний контроль без зупинок і без паспорта за лічені секунди.

Система, розроблена Генеральним управлінням у справах резидентів та іноземців, здатна розпізнавати обличчя пасажирів і перевіряти документи автоматично ще до їхнього прибуття на контрольний пункт.
Імміграційний коридор на основі ШІ здатний обслуговувати до 10 пасажирів одночасно і дозволяє повністю відмовитися від фізичних документів.
Також він отримав вбудовані протоколи безпеки, завдяки яким дані про підозрілі документи миттєво передаються фахівцям.
Крім того, система витримує пікові навантаження без заторів. У виданні підкреслили, що вона є частиною амбітної ініціативи «подорожі без кордонів», яка покликана поставити Дубай у центр глобальної трансформації авіаперельотів.
За матеріалами:
УНІАН
