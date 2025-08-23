В аеропорті Дубая паспортний контроль можна буде пройти за лічені секунди завдяки ШІ — Finance.ua

В аеропорті Дубая паспортний контроль можна буде пройти за лічені секунди завдяки ШІ Сьогодні 23:20 — Світ

В аеропорті Дубая паспортний контроль можна буде пройти за лічені секунди завдяки ШІ

Міжнародний аеропорт Дубай, який вже 11 років поспіль залишається найбільш завантаженим у світі, отримає перший у світі імміграційний коридор на основі штучного інтелекту.

Про це пише The Times of India.

Зазначається, що пасажири зможуть пройти прикордонний контроль без зупинок і без паспорта за лічені секунди.

Система, розроблена Генеральним управлінням у справах резидентів та іноземців, здатна розпізнавати обличчя пасажирів і перевіряти документи автоматично ще до їхнього прибуття на контрольний пункт.

Імміграційний коридор на основі ШІ здатний обслуговувати до 10 пасажирів одночасно і дозволяє повністю відмовитися від фізичних документів.

Також він отримав вбудовані протоколи безпеки, завдяки яким дані про підозрілі документи миттєво передаються фахівцям.

Крім того, система витримує пікові навантаження без заторів. У виданні підкреслили, що вона є частиною амбітної ініціативи «подорожі без кордонів», яка покликана поставити Дубай у центр глобальної трансформації авіаперельотів.

