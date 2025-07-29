Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини — Finance.ua

Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини

З європейських авіапасажирів незабаром можуть бути зняті обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі.

Єврокомісія планує розгорнути в аеропортах континенту обладнання, яке здатне сканувати вміст великих контейнерів.

Про це пише Про це пише euronews.

Як зараз

Нинішні правила забороняють провозити в ручній поклажі пляшки об’ємом 100 мл, з винятками для ліків та дитячого харчування.

Пристрої, здатні шукати вибухівку у великих пляшках, вже встановлені у кількох європейських аеропортах. Їхня робота вже отримала позитивну оцінку експертів Єврокомісії, і тепер очікується рішення Європейської конференції цивільної авіації. Після цього зняття обмежень буде справою «найближчих днів».

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Однак доведеться вирішити ще цілу низку завдань — поки що не всі європейські термінали можуть дозволити собі встановлення більш дорогого обладнання.

Експерти проаналізували дані про затримки в різних аеропортах Європи, щоб визначити, де можливі найбільші черги на паспортному контролі цього літа.

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