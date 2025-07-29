Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини — Finance.ua
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Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини

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Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини
Аеропорти ЄС знімуть обмеження щодо ручної поклажі на рідини
З європейських авіапасажирів незабаром можуть бути зняті обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі.
Єврокомісія планує розгорнути в аеропортах континенту обладнання, яке здатне сканувати вміст великих контейнерів.
Про це пише euronews.

Як зараз

Нинішні правила забороняють провозити в ручній поклажі пляшки об’ємом 100 мл, з винятками для ліків та дитячого харчування.
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Пристрої, здатні шукати вибухівку у великих пляшках, вже встановлені у кількох європейських аеропортах. Їхня робота вже отримала позитивну оцінку експертів Єврокомісії, і тепер очікується рішення Європейської конференції цивільної авіації. Після цього зняття обмежень буде справою «найближчих днів».
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Однак доведеться вирішити ще цілу низку завдань — поки що не всі європейські термінали можуть дозволити собі встановлення більш дорогого обладнання.
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Експерти проаналізували дані про затримки в різних аеропортах Європи, щоб визначити, де можливі найбільші черги на паспортному контролі цього літа.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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