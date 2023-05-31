Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік — Finance.ua

Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік
Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Відповідний законопроєкт депутати готують спільно з Нацбанком України і Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Василевська-Смаглюк пояснила, що мета відповідного законопроєкту — зробити мікрокредити доступними для повернення та унормувати питання щодо тих боржників, які мають ознаки махінації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки.
«Національний банк України розглядає різні підходи до вдосконалення функціонування ринку споживчого кредитування. В межах цього опрацьовується внесення на розгляд парламенту змін до Закону України „Про споживче кредитування“. Мета цих змін — здешевити мікрокредити для населення та привести діяльність мікрофінансових компаній до стандарту відповідального кредитування споживачів», — казали тоді в пресслужбі НБУ.
Довідка Finance.ua:
- раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній;
- по-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%);
- по-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.
ТОП-5 найкращих МФО України 🏆
Поділитися новиною