Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік — Finance.ua

Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік Сьогодні 20:03 — Кредит&Депозит

Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік

Урядовці пропонують зменшити відсоткову ставку за мікрокредитами до 0,8% на рік.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Відповідний законопроєкт депутати готують спільно з Нацбанком України і Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики.

Василевська-Смаглюк пояснила, що мета відповідного законопроєкту — зробити мікрокредити доступними для повернення та унормувати питання щодо тих боржників, які мають ознаки махінації.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки.

«Національний банк України розглядає різні підходи до вдосконалення функціонування ринку споживчого кредитування. В межах цього опрацьовується внесення на розгляд парламенту змін до Закону України „Про споживче кредитування“. Мета цих змін — здешевити мікрокредити для населення та привести діяльність мікрофінансових компаній до стандарту відповідального кредитування споживачів», — казали тоді в пресслужбі НБУ.

Довідка Finance.ua:

раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній;

по-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%);

по-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

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