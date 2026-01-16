Уряд запускає пілотний проєкт для розрахунку собівартості публічних послуг Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Уряд запускає пілотний проєкт для розрахунку собівартості публічних послуг

Кабінет міністрів схвалив запуск пілотного проєкту, який дозволить розраховувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему їхнього розрахунку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Як це працюватиме

Для проведення розрахунків на порталі «Дія» буде створено спеціальний цифровий калькулятор.

Працівники ЦНАПів та державних органів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання кожної послуги.

Калькулятор автоматично обчислюватиме собівартість за оновленою формулою.

Пілотний проєкт охопить 18 найпопулярніших платних адміністративних послуг. Серед них — реєстрація шлюбу, оформлення паспортів та посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці, а також іноземці чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця перебування зареєструвати його.

Реєстрація місця проживання відбувається особисто через орган реєстрації, зокрема через ЦНАП. Для цього подають паперову заяву і документи, які підтверджують право на проживання за вказаною адресою.

