Уряд заборонив нецільове використання земель під Каховським водосховищем — Finance.ua
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Уряд заборонив нецільове використання земель під Каховським водосховищем

Казна та Політика
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Уряд заборонив нецільове використання земель під Каховським водосховищем
Уряд заборонив нецільове використання земель під Каховським водосховищем
Кабінет Міністрів заборонив використовувати спрацьовану територію Каховського водосховища для цілей, які не пов’язані з його відновленням та будівництвом гідротехнічних споруд.
Про це в Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Заборонено, з метою запобігання нецільовому використанню земель, які займало Каховське водосховище, та створення умов для подальшого відновлення Каховського водосховища, яке тимчасово спрацьоване внаслідок збройної агресії РФ проти України, на період воєнного стану та протягом п’яти років після його припинення чи скасування формування, передачу у власність або користування та зміну цільового призначення земельних ділянок на землях, які займало Каховське водосховище, крім передачі у користування, зміни цільового призначення земельних ділянок з метою подальшого відновлення Каховського водосховища та будівництва гідротехнічних споруд», — ідеться в повідомленні.
Держгеокадастру доручено забезпечити створення та відображення на картографічній основі Держземкадастру у вигляді інформаційного шару відомостей про землі, які займало Каховське водосховище.
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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 6 жовтня схвалив законопроєкт про невідкладні заходи з попередження нецільового використання земель Каховського водосховища. Документ встановлює на 15 років заборону на користування, передачу у власність та зміну цільового призначення відповідних земель і внесення відповідних обмежень до Держземкадастру.
За матеріалами:
Укрінформ
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