Укргідроенерго готує судові позови проти росії за Каховську ГЕС та атаки на інфраструктуру — Finance.ua

Укргідроенерго готує судові позови проти росії за Каховську ГЕС та атаки на інфраструктуру Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Укргідроенерго готує судові позови проти росії за Каховську ГЕС та атаки на інфраструктуру

ПрАТ «Укргідроенерго» готує судові позови проти росії щодо притягнення до відповідальності агресора за завдані збитки.

Про це повідомляє пресслужба компанії

«Товариство розпочало роботу з двома юридичними компаніями для розробки високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності російської федерації за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС, а також відшкодування завданих збитків», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Постраждалим від підриву окупантами Каховської ГЕС виплатили понад 200 млн грн

Зазначається, що юридичні компанії погодилися надати 375 годин юридичної роботи безоплатно.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення росія понад 50 разів атакувала об'єкти Укргідроенерго. Крім того, у ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, спричинивши затоплення на Херсонщині та позбавивши джерела прісної води низку південних областей України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.