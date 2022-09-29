Уряд виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців — Finance.ua

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Уряд виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців

Казна та Політика
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Уряд виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців
Уряд виділив ще 60 мільйонів на компенсацію комуналки за розміщення переселенців
Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду Держбюджету понад 60,5 млн грн на відшкодування комунальних витрат за травень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Уряд продовжує системно надавати фінансову підтримку громадам, які з перших днів війни згуртувалися та безоплатно прихистили у своїх школах, дитячих садках та інших комунальних та державних закладах українців, які рятуються від війни. Зокрема, у травні таких закладів було близько 6,5 тисячі», — зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
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У травні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6496 закладів комунальної та державної форм власності, а також закладів освіти приватної форми власності.
Компенсація від держави йде на покриття комунальних витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет та вугілля.
Нагадаємо, раніше Уряд удосконалив механізм надання компенсації комунальних витрат громадам та юридичним особам, які безоплатно розмістили ВПО.
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«Це рішення розширює урядову підтримку українських громад, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також у приватних закладах освіти. Відтепер компенсацію на оплату комунальних послуг також отримуватимуть юридичні та фізичні особи підприємці, які надали безоплатно тимчасове житло ВПО», — зазначив Чернишов.

Довідка Finance.ua:

  • 16 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку та умов надання компенсації за спожиті комунальні послуги за розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях (приміщеннях) об’єктів державної, комунальної та приватної власності у період воєнного стану;
  • відтепер таке відшкодування можуть отримувати комунальні заклади та установи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці.
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За матеріалами:
Finance.ua
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