Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону — Finance.ua
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Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону

Казна та Політика
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Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону
Уряд виділив 350 мільйонів для енергетичних компаній на підготовку до опалювального сезону
Кабмін виділив 350 млн гривень для надання підтримки енергетичним компаніям у підготовці до опалювального сезону.
Про це повідомив Премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Допомагаємо із відновленням об'єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак. Виділяємо 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям», — зазначив Шмигаль.
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Премʼєр додав, що виділенні кошти підуть здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону.
Нагадаємо, на відновлення та підготовки енергетики до опалювального сезону виділено кошти у розмірі 10 млрд грн, а також міжнародна допомога — у розмірі 897 млн доларів та 166 млн євро.
У Міністерстві енергетики України розповіли, чи не планують змінювати поточний тариф на електроенергію восени для побутових споживачів. У відомстві попереджають, що нинішні ціни — не остаточні.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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