У Міненерго розповіли, що буде з цінами на електрику восени — Finance.ua

У Міненерго розповіли, що буде з цінами на електрику восени Сьогодні 15:01 — Енергетика

У Міненерго розповіли, що буде з цінами на електрику восени

У Міністерстві енергетики України розповіли, чи не планують змінювати поточний тариф на електроенергію восени для побутових споживачів. У відомстві попереджають, що нинішні ціни — не остаточні.

Про це розповів голова Міненерго Герман Галущенко під час загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За словами Германа Галущенка, до кінця опалювального сезону 2024 року тарифи змінювати не будуть. Восени громадяни платитимуть за електричну енергію 2,64 грн за кіловат-годину, незалежно від обсягів споживання.

Міністр допустив можливість того, що тариф переглянуть, однак заявив, що у відомстві «сподіваються» на проходження найближчого опалювального періоду із затвердженим тарифом у червні 2023 року.

«Ми поки що не плануємо чергове збільшення тарифу. Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон», — зауважив глава відомства.

Галущенко ще раз нагадав, що підвищення вартості електроенергії було неминучим. Виручені кошти пішли на ремонти енергосистеми, пошкодженої російськими атаками. Розрахунки засвідчували, що без підвищення не вдасться максимально поновити енергосистему до зими.

Довідка Finance.ua:

за даними Державної служби статистики, з липня минулого року по липень поточного року комунальні послуги в Україні подорожчали на 14,7%. Найбільше додала у вартості електроенергія — 69,7%;

як повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус, підвищення тарифів на електроенергію для населення та прайс-кепів на ринку е/е поки що не вплинуло на покращення ліквідності, для чого приймалися ці рішення.

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