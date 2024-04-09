Уряд виділить 1,2 млрд гривень Чернігівщині на економічні напрямки — Зеленський — Finance.ua
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Уряд виділить 1,2 млрд гривень Чернігівщині на економічні напрямки — Зеленський

Казна та Політика
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Уряд виділить 1,2 млрд гривень Чернігівщині на економічні напрямки — Зеленський
Уряд виділить 1,2 млрд гривень Чернігівщині на економічні напрямки — Зеленський
Кабінет Міністрів додатково спрямує 1,2 млрд гривень за економічними напрямами на Чернігівщині.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні.
Як розповів Зеленський, перебуваючи на Чернігівщині він провів координаційну нараду щодо соціальних питань, питань відновлення в місті та області.
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«Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі - те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини. Провів тут зустріч із підприємцями в межах нашої програми „Зроблено в Україні“ — презентували платформу в області. Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині - додатково. Це те, що має підтримати», — сказав Зеленський.
Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний раніше заявляв, що Національний банк України продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.
За матеріалами:
УНН
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