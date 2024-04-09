Уряд виділить 1,2 млрд гривень Чернігівщині на економічні напрямки — Зеленський Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Уряд виділить 1,2 млрд гривень Чернігівщині на економічні напрямки — Зеленський

Кабінет Міністрів додатково спрямує 1,2 млрд гривень за економічними напрямами на Чернігівщині.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні.

Як розповів Зеленський, перебуваючи на Чернігівщині він провів координаційну нараду щодо соціальних питань, питань відновлення в місті та області.

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«Додамо швидкості розмінуванню аграрної землі - те, що потрібно регіону, щоб не було залишків російських снарядів. Снарядів та мін ще з часу окупації. Є зараз ресурс у наших урядовців, щоб підтримати економічне життя Чернігівщини. Провів тут зустріч із підприємцями в межах нашої програми „Зроблено в Україні“ — презентували платформу в області. Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині - додатково. Це те, що має підтримати», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний раніше заявляв , що Національний банк України продає долари зі своїх резервів, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти під час війни, запобігти девальвації гривні та підтримати макрофінансову стабільність.

УНН За матеріалами:

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