Уряд вводить часткову компенсацію за купівлю енергообладнання і техніки для розмінування — Finance.ua
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Уряд вводить часткову компенсацію за купівлю енергообладнання і техніки для розмінування

Казна та Політика
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Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту, який передбачає часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва в межах платформи «Зроблено в Україні».
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Доповнено постанову КМУ № 952 Порядком реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги <…>», — написав Мельничук.
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Зазначений порядок визначає умови, критерії та механізм реалізації експериментального проєкту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва (зокрема, енергетичного обладнання, машин для розмінування, колісної, будівельної та спеціальної техніки).
Мельничук пояснив, що отримувачами компенсації є суб’єкти господарювання, котрі купують техніку та обладнання вітчизняного виробництва для власного використання.
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Встановлено критерії для отримання компенсації, строки та процедура подання заявок.
Мінекономіки формуватиме і затверджуватиме перелік техніки та обладнання, на придбання якого буде нараховуватися компенсація за бюджетні кошти. Умовою включення до переліку є локалізація виробництва на рівні понад 40%.
За матеріалами:
Укрінформ
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