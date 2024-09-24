Уряд вводить часткову компенсацію за купівлю енергообладнання і техніки для розмінування — Finance.ua

Уряд вводить часткову компенсацію за купівлю енергообладнання і техніки для розмінування Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Уряд ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту, який передбачає часткову компенсацію вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва в межах платформи «Зроблено в Україні».

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Доповнено постанову КМУ № 952 Порядком реалізації експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги <…>», — написав Мельничук.

Зазначений порядок визначає умови, критерії та механізм реалізації експериментального проєкту часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва (зокрема, енергетичного обладнання, машин для розмінування, колісної, будівельної та спеціальної техніки).

Мельничук пояснив, що отримувачами компенсації є суб’єкти господарювання, котрі купують техніку та обладнання вітчизняного виробництва для власного використання.

Встановлено критерії для отримання компенсації, строки та процедура подання заявок.

Мінекономіки формуватиме і затверджуватиме перелік техніки та обладнання, на придбання якого буде нараховуватися компенсація за бюджетні кошти. Умовою включення до переліку є локалізація виробництва на рівні понад 40%.

Укрінформ За матеріалами:

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