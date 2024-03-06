Уряд ухвалив рішення для залучення від МБРР та Канади майже $3 мільярди — Finance.ua
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Уряд ухвалив рішення для залучення від МБРР та Канади майже $3 мільярди

Казна та Політика
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Уряд ухвалив рішення для залучення від МБРР та Канади майже $3 мільярди
Уряд ухвалив рішення для залучення від МБРР та Канади майже $3 мільярди
Україна працює з партнерами з метою створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
«Одним з головних завдань для уряду залишається подальше посилення економіки України», — наголосив він.
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У цьому контексті Шмигаль сказав, що уряд вже має дорожню карту, що містить проєкти, які обговорюються з партнерами, і які вже мають наповнення деталями.
За його словами, уряд інтенсивно працює з партнерами над створенням великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на 5 років під 0%. Очільник уряду уточнив, що кошти цієї кредитної лінії підуть на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо.
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«На цьому засіданні також ухвалюємо розпорядження, яке відкриє можливість отримання позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку обсягом 1,5 млрд доларів», — поінформував він.
Прем'єр запевнив, що це допоможе і далі підтримувати український бізнес, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність.
«Також затверджуємо постанову, що визначає умови позики від Канади. Це додатково 2 мільярди канадських доларів (понад $1,4 млрд. — Ред.), які можемо отримати вже цього року», — додав Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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