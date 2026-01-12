0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд спрямував 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для «оборонки»

Казна та Політика
18
Уряд спрямував 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для «оборонки»
Уряд спрямував 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для «оборонки»
Держава розширює фінансову підтримку українських виробників озброєння, щоб посилити оборонно-промисловий комплекс і прискорити нарощування власного виробництва зброї.
На ці цілі передбачено 1 млрд грн, які спрямують на здешевлення кредитів і лізингу для підприємств ОПК.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Кошти підуть на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами та фінансовим лізингом. Рішення має допомогти підприємствам оборонної галузі масштабувати виробництво, інвестувати в нове обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння.
Читайте також

Умови пільгового кредитування для ОПК

Програма передбачає такі можливості для підприємств оборонно-промислового комплексу:
  • до 100 млн грн — на поповнення оборотного капіталу строком до 3 років;
  • до 500 млн грн — на інвестиційні проєкти строком до 5 років;
  • фактична відсоткова ставка для підприємств — 5% річних, решту компенсує держава.

Пільговий фінансовий лізинг

Окремо запроваджено програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК. Вона діє на аналогічних умовах — із ставкою 5% річних. Це дозволяє оновлювати виробничі потужності без значного фінансового навантаження.
Раніше ми повідомляли, що у 2026 році Україна потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems