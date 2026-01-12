Уряд спрямував 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для «оборонки» Сьогодні 17:26 — Казна та Політика

Уряд спрямував 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для «оборонки»

Держава розширює фінансову підтримку українських виробників озброєння, щоб посилити оборонно-промисловий комплекс і прискорити нарощування власного виробництва зброї.

На ці цілі передбачено 1 млрд грн, які спрямують на здешевлення кредитів і лізингу для підприємств ОПК.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Кошти підуть на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами та фінансовим лізингом. Рішення має допомогти підприємствам оборонної галузі масштабувати виробництво, інвестувати в нове обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння.

Умови пільгового кредитування для ОПК

Програма передбачає такі можливості для підприємств оборонно-промислового комплексу:

до 100 млн грн — на поповнення оборотного капіталу строком до 3 років;

до 500 млн грн — на інвестиційні проєкти строком до 5 років;

фактична відсоткова ставка для підприємств — 5% річних, решту компенсує держава.

Пільговий фінансовий лізинг

Окремо запроваджено програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК. Вона діє на аналогічних умовах — із ставкою 5% річних. Це дозволяє оновлювати виробничі потужності без значного фінансового навантаження.

