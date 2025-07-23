Скільки коштів потрібно Україні на оборону у 2026 році — Finance.ua
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Скільки коштів потрібно Україні на оборону у 2026 році

Казна та Політика
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Скільки коштів потрібно Україні на оборону у 2026 році
Скільки коштів потрібно Україні на оборону у 2026 році
Наступного року Україна потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.
«Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні; більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні; більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни», — зазначив міністр оборони.
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Шмигаль підкреслив, що «особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі».
Міністр оборони додав, що також потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості, зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.
Сума у $120 мільярдів приблизно вдвічі перевищує оборонний бюджет України на 2025 рік.
Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль під час засідання у форматі «Рамштайн» звернувся до партнерів із трьома основними проханнями, які є критично важливими для країни в умовах війни з боку росії. За його словами, Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити цього року розрив у закупівлях зброї.
За матеріалами:
Українська правда
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