Мінфін закладає у проєкт бюджету-2026 сценарій продовження війни — Finance.ua

Мінфін закладає у проєкт бюджету-2026 сценарій продовження війни Сьогодні 08:31 — Казна та Політика

Мінфін закладає у проєкт бюджету-2026 сценарій продовження війни

Міністерство фінансів України повинно закласти в проєкт бюджету на 2026 рік реалістичний сценарій видатків. Скоріше за все, це буде припущення щодо продовження бойових дій.

Про це сказала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заву під час дискусії ЦЕС.

Зикова нагадала, що проєкт Бюджетної декларації на 2026−2028 роки містить два припущення щодо видатків з бюджету — один у разі припинення війни до кінця 2025 року, другий — продовження війни. І Мінфін повинен обрати, який сценарій закласти в проєкт бюджет на 2026 рік.

«Безумовно, ми хочемо, і ми йдемо всі до того, аби була перемога і війна закінчилася якнайшвидше», — сказала вона.

Читайте також Мінфін планує підвищити податки та послабити банківську таємницю — нардеп

За її словами, поточний сценарій програми з МВФ передбачає завершення війни до кінця року. Але обстріли з боку Росії, продовження активних бойових дій та деструктив щодо переговорів свідчать про небажання Росії завершувати війну.

«Якщо в найближчі тижні ситуація не змінюється, ми плануємо бюджет на 2026 рік, виходячи зі сценарію, що нам потрібно передбачити фінансування сил оборони на рівні не менше, ніж у 2025 році», — сказала Зикова.

Допомога партнерів

Заступниця міністра фінансів повідомила, що наразі Київ має запевнення від партнерів на 2026−2027 роки на 37,4 млрд доларів допомоги, включаючи фінансування за ERA loans за рахунок російських активів.

«Відповідно на 2026−2027 рік потреба в зовнішньому фінансуванні наразі є на рівні 37,4 млрд доларів», — сказала вона.

Зикова повідомила, що Мінфін проводить переговори з партнерами щодо цієї допомоги, у том числі з ЄС та МВФ на щоденній основі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки. У проєкті передбачено два базові сценарії розвитку подій: оптимістичний — із поступовим покращенням безпекової ситуації з 2026 року, та песимістичний — із продовженням повномасштабної агресії росії. У разі збереження війни фінансування сектору безпеки та оборони не буде нижчим за рівень 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.