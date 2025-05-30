Уряд схвалив ще два інвестиційні договори для рекреаційних проєктів на €140 мільйонів — Finance.ua

Уряд схвалив ще два інвестиційні договори для рекреаційних проєктів на €140 мільйонів Сьогодні 19:28 — Казна та Політика

Уряд схвалив ще два інвестиційні договори для рекреаційних проєктів на €140 мільйонів

Кабінет міністрів схвалив укладення двох спеціальних інвестиційних договорів із компаніями «Славскі» та «Рожанка Парк» для реалізації рекреаційних проєктів на загальну суму 140 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що компанії реалізовуватимуть рекреаційні проєкти у співпраці зі Славською селищною радою із сумарним обсягом інвестицій 140 млн євро. Надходження від реалізації цих проєктів до бюджетів усіх рівнів протягом 2025−2039 років очікується на рівні 7,3 млрд грн.

Програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає суттєві пільги для інвесторів: звільнення від податку на прибуток до 5 років, звільнення від ввізного мита й ПДВ на нове обладнання, компенсацію витрат на інженерну інфраструктуру та переважне право користування земельною ділянкою.

Основними вимогами для участі в програмі є понад 12 млн євро інвестицій і створення не менше 10 робочих місць. Програма охоплює галузі від переробної промисловості та транспорту до освіти, медицини й туризму з тривалістю реалізації до 5 років.

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«Залучення стратегічних інвесторів — один із ключових пріоритетів економічного відновлення. Попри війну, ми не стоїмо на місці — Україна формує сучасні, прозорі та вигідні умови для інвесторів. Наразі вже укладено чотири спеціальні інвестиційні договори, кожен з яких передбачає понад 100 нових робочих місць, а загальна сума інвестицій за всіма чотирма проєктами становить 240 млн євро. Очікуємо найближчим часом, що кількість поданих заявок збільшиться», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Укрінформ За матеріалами:

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