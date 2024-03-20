Уряд схвалив постанову, яка розширює можливості експорту електроенергії з ВДЕ до Європи — Finance.ua
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Уряд схвалив постанову, яка розширює можливості експорту електроенергії з ВДЕ до Європи

Енергетика
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Уряд схвалив постанову, яка розширює можливості експорту електроенергії з ВДЕ до Європи
Уряд схвалив постанову, яка розширює можливості експорту електроенергії з ВДЕ до Європи
Міністерство енергетики України продовжує рух для підтримки та розвитку «зеленої» генерації.
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Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міненерго постанову, яка дозволяє державному підприємству «Гарантований покупець» реалізовувати електроенергію, придбану у виробників з ВДЕ, не лише на внутрішньому ринку, а й на європейському.
Що це дасть
Це підвищить ефективність реалізації «зеленої» електроенергії, зменшить обсяги розвантаження виробників з ВДЕ в умовах профіциту і покращить можливості «Гарантованого покупця» здійснювати розрахунки з інвесторами.
«З початку великої війни ворог окупував, пошкодив чи знищив близько 50% нашої енергетичної інфраструктури, зокрема і ВДЕ. Водночас за два роки нам вдалося додати до енергосистеми понад 600 МВт потужностей ВДЕ, які є важливими для балансування системи і, разом з тим, показником правильності обраного нами шляху до розбудови чистої енергії. А тому створення умов для розбудови та підтримки ВДЕ будуть пріоритетними для держави», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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В. о. директора ДП «Гарантований покупець» Артем Некрасов своєю чергою додав, що відкриття експорту для державного підприємства — це інструмент, який дає можливість державі виконувати свої зобов’язання перед інвесторами у сфері ВДЕ.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, нещодавно Уряд схвалив ініційовані Міненерго постанови про гарантії походження «зеленої» електроенергії. Впровадження гарантій походження електроенергії суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України та сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових «зелених» потужностей навіть в умовах війни;
  • також ухвалено постанову, що удосконалює аукціонну модель продажу «зеленої» електроенергії, що сприятиме переходу до нової, конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, яка одночасно забезпечуватиме її розвиток та зменшуватиме ціну на «зелену» електроенергію.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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