Через раннє водопілля в Україні рекордно зросло виробництво електроенергії ГЕС — Finance.ua

Через раннє водопілля в Україні рекордно зросло виробництво електроенергії ГЕС Сьогодні 04:00 — Енергетика

Унаслідок раннього водопілля українські гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня, що є рекордним показником.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

За його словами, раніше водопілля розпочиналось у квітні, але вже два роки поспіль паводок починається на початку лютого.

Наразі відмітки води та притоки тримаються на рівні минулого року.

«Для енергосистеми це хороша ситуація, тому що ми можемо її підтримати», — наголосив Сирота.

Він додав, що зараз водосховища перебувають у межах проєктних відміток.

У суботу, 16 березня, в межах Києва рівень Дніпра піднявся до абсолютного максимуму з початку 2024 року, аварійних підтоплень у місті не зафіксовано.

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