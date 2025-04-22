Уряд розширив програму «5−7−9%» — Finance.ua

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Уряд розширив програму «5−7−9%»

Кредит&Депозит
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Уряд розширив програму «5−7−9%»
Уряд розширив програму «5−7−9%»
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розширить можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
«Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами — до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей», — розповів міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
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За його словами, через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%, а потреба у побудові сховищ складає 340 тис. тонн.
«Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння», — наголосив міністр.
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Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що з моменту старту програми «Доступні кредити 5−7−9%» підписано 109 567 кредитних договорів на 381,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 75 505 договорів на 173,5 млрд гривень.
З початку року 811 господарств, які беруть участь у державній програмі «Доступні кредити 5−7−9», профінансовано на 3,7 млрд гривень. В тому числі, 730 господарство (90%), зареєстровано в Державному аграрному реєстрі (ДАР) з обсягом залучених кредитів близько 3,4 млрд гривень (91,8%).
За матеріалами:
Finance.ua
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