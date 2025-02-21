З початку року 811 агрогосподарств отримали 3,7 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7−9» — Finance.ua

З початку року 811 агрогосподарств отримали 3,7 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7−9» Сьогодні 15:33 — Кредит&Депозит

З початку року 811 агрогосподарств отримали 3,7 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7−9»

З початку року 811 господарств, які беруть участь у державній програмі «Доступні кредити 5−7-9», профінансовано на 3,7 млрд гривень. В тому числі, 730 господарство (90%), зареєстровано в Державному аграрному реєстрі (ДАР) з обсягом залучених кредитів близько 3,4 млрд гривень (91,8%).

Про це пише Урядовий портал.

З 1 січня 2025 року кредити за програмою «Доступні кредити 5−7-9» надаються сільгоспвиробникам (пролонговуються) за умови, що вони зареєструвалися у ДАР.

Всі підприємства Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей, які є учасниками програми «Доступні кредити 5−7-9» — зареєстровані в ДАР.

За програмою «Доступні кредити 5−7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:

Київська — 449,2 млн грн для 74 господарств, з них 49 господарств зареєстровано в ДАР;

Чернігівська — 323,4 млн грн для 54, з них 51 в ДАР;

Одеська — 296,2 млн грн для 60, з них 58 в ДАР;

Вінницька — 275,9 млн грн для 69, з них 56 в ДАР;

Кіровоградська — 271,3 млн грн для 78, з них 71 в ДАР;

Сумська — 224,1 млн грн для 28, з них 27 в ДАР;

Полтавська — 223,6 млн грн для 43, з них 40 в ДАР;

Львівська — 209,5 млн грн для 64, з них 58 в ДАР.

Загалом з початку року 1 411 агропідприємств за різними програмами залучило більше 8 млрд грн банківських кредитів на розвиток.

Нагадаємо, протягом 2024 року 13 088 агрогосподарств отримали майже 104,5 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. А за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» — 8 750 господарств профінансовано на 46,9 млрд гривень.

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