«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці за держпрограмою — Finance.ua
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«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці за держпрограмою

Кредит&Депозит
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«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці за держпрограмою
«Доступні кредити 5−7−9%»: скільки коштів отримали підприємці за держпрограмою
З моменту старту програми «Доступні кредити 5−7-9%» підписано 109 567 кредитних договорів на 381,2 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 75 505 договорів на 173,5 млрд гривень.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Скільки коштів отримали підприємці за час дії воєнного стану в Україні

Зокрема, за минулий тиждень у межах програми підприємці отримали від уповноважених банків 372 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, зокрема банками державного сектору економіки — 125 кредитів на 0,6 млрд гривень.
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За час дії воєнного стану в Україні видано 74 745 кредитів на 291,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 55 029 кредитів на 146,8 млрд грн).
З цих коштів було виділено:
  • 37,27 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 71,93 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;
  • 44,62 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 34,44 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;
  • 2,14 млрд грн — на фінансування енергосервісу;
  • 57,32 млрд грн — на антивоєнні цілі;
  • 30,18 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.
У відомстві нагадали, програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.
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«За Державною програмою „Доступні кредити 5−7-9%“ ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах програми», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 44 620 кредитів на загальну суму 142,7 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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